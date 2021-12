Depois da greve, PM são-tomense anuncia investimentos no Hospital Dr. Ayres de Menezes

Um dia depois dos médicos regrassarem ao trabalho no banco de urgência do Hospital Dr. Ayres de Menezes, o primeiro-ministro são-tomense garantiu que vai priorizar os investimentos no maior estabelecimento de saúde do país, no quadro das verbas a serem disponibilizadas no Orçamento Geral do Estado para 2022.



Jorge Bom Jesus visitou nesta terça-feira, 21, o hospital, também um dia depois do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, ter anunciado investimentos no valor de 1,3 milhões de euros para os próximos 12 meses no sector da saúde, ao abrigo de um novo acordo de cooperação assinado no final de uma visita de 24 horas ao arquipélago.

Entretanto, a presidente do Sindicato dos Médicos, Benvinda Vera Cruz, confirmou a suspensão da paralisação que limitou os atendimentos no banco de urgência apenas a situações de emergência médica desde do passado dia 13.

“As nossas reivindicações não foram atendidas a 100 por cento, mas já dá para nós trabalharmos”, disse a médica sindicalista sublinhando que foram melhorados os problemas de climatização, exaustor e segurança das portas nos serviços de urgência do hospital.