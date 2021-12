STP: Deputada acusa primeiro-ministro de mentir sobre greve de profissionais de saúde

No segundo dia da paralisação dos profissionais de saúde no banco de urgência do Hospital Ayres de Menezes, o mais importante de São Tomé e Príncipe, por falta de condições de segurança e climatização nos serviços, uma deputada da oposição acusou o primeiro-ministro de ter mentido ao dizer que a situação estava normalizada.

Jorge Bom Jesus respondeu refutando a acusação.

“Contrariamente ao que disse o senhor primeiro-ministro, a greve iniciada nesta segunda feira ainda continua e a situação no hospital Ayres de Menezes é crítica”, afirmou Alda Ramos, parlamentar da Acção Democrática Independente (ADI), na oposição.

Em resposta o primeiro-ministro refutou as críticas.

“Foi informado pelo director do hospital que a situação estava normalizada, mas na verdade soube esta manhã que a greve ainda continua. Eu não menti”, disse Jorge Bom Jesus.

Entretanto, a presidente do Sindicato dos Médicos de São Tomé e Príncipe reiterou que a paralisação acontece pelo incumprimento do Governo dos compromissos assumidos no memorando assinado em Novembro entre as partes.

“São coisas básicas sobre a nossa segurança no serviço. Podíamos ter evitado esta situação”, sustentou Benvinda Vera Cruz, prometendo, no entantom a prestação dos serviços mínimos durante a paralisação.

“Nós somos humanos. Não vamos deixar ninguém em situação grave morrer por falta de atendimento”, garantiu a médica e sindicalista.

O sindicato, que assinou um acordo com o Governo para suspender uma greve anunciada em Novembro em troca da solução de problemas que afectam a classe e o sector, como “condicões básicas”, garante que a pralisação irá manter-se.

"Enquanto não vierem para pôr climatização e arranjar a porta, a paralisação vai continuar", garantiu a presidente para quem a falta de ventilação é o que mais dificulta o trabalho dos profissionais e os doentes, embora a situação no local seja “super-precária” do local.