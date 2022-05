Cuba: número de mortos sobe para 26, sem novos sobreviventes no hotel

Socorristas cubanos continuam as buscas por sobreviventes neste sábado, 7 de Maio, nos andares subterrâneos do Hotel Saratoga, um estabelecimento emblemático de Havana onde uma explosão, na sexta-feira, matou pelo menos 26 pessoas, segundo novos dados das autoridades, de acordo com a AFP.



"A minha filha trabalha no Saratoga, ela está lá (sob os escombros) desde ontem às oito da manhã, e todo esse tempo eu não soube nada sobre ela", disse Yaumara Cobas, chorosa, a jornalistas, explicando que eles não encontraram a sua filha na morgue ou em algum hospital.

Uma busca nos andares superiores do edifício não encontrou corpos ou sobreviventes, disse um bombeiro no local. Estão agora concentrados nos dois pisos subterrâneos, cujo acesso é dificultado pela grande quantidade de entulho, observou um jornalista da AFP.



Equipas de adestradores de cães e socorristas que carregam ferramentas para detectar possíveis sobreviventes esperam ter acesso à cave, de onde uma mulher pediu ajuda na tarde de sexta-feira.



"Temos que seguir em frente, ainda pode haver camaradas que estão em baixo, vivos, e quanto mais demorarmos, menos chance eles têm de permanecerem vivos", declarou, no local, Ramiro Valdés, vice-primeiro-ministro e comandante da revolução de 1959.



De acordo com um novo relatório oficial, 26 pessoas, incluindo quatro crianças e adolescentes, morreram nesta explosão, provavelmente devido a um vazamento de gás. Dos 45 feridos ainda internados, nove estão em estado crítico e seis em estado grave.



Solidariedade



"O que aconteceu é muito lamentável, a destruição, especialmente a perda de vidas, e também as pessoas feridas, mas mais uma vez quero sublinhar a rapidez com que a população e as instituições se mobilizaram", escreveu o Presidente Miguel Díaz-Canel no Twitter.



"Foi a solidariedade que prevaleceu", acrescentou, enquanto muitos cubanos corriam para doar sangue na sexta-feira para ajudar os feridos.



Moradores de casas vizinhas danificadas pela explosão foram evacuados por precaução para centros de acomodação, disse a televisão cubana.



Em construção, o Hotel Saratoga estava fechado para turistas há dois anos devido à pandemia.



Apenas trabalhadores e funcionários estavam no interior preparando-se para a reabertura, prevista para 10 de Maio.



Construído em 1880 para abrigar lojas, o edifício neoclássico foi transformado em hotel em 1933 e renovado em estabelecimento de luxo em 2005, classificado 5 estrelas com os seus 96 quartos, dois restaurantes e a sua piscina no terraço.



Os primeiros elementos indicam que um vazamento de gás durante uma operação de reabastecimento de um camião-cisterna foi a causa da explosão, que ocorreu na sexta-feira.



Na sexta-feira, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Venezuela, em particular, expressaram as suas condolências às autoridades cubanas.



"A China está profundamente triste com a perda de vidas neste (este) acidente e expressa suas sinceras condolências às famílias enlutadas e aos feridos", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, no sábado.



Por sua vez, o Presidente russo, Vladimir Putin, também transmitiu as suas condolências ao seu homólogo, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.