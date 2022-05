Explosão em hotel em Havana deixa oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram devido a uma forte explosão no Hotel Saratoga, no centro de Havana, Cuba, nesta sexta-feira, 6.

Ainda não se sabe a causa da explosão, mas o gabinete do Presidente afirmou que as investigações iniciais indicam que acidente foi causado por fuga de gás.

Luis Antonio Torres Iríbar, primeiro secretário do Partido Comunista em Havana, disse que foi um acidente e que não se trata de um atentado, segundo o portal oficial Cubadebate.



Fotos do Granma, o diário oficial do Partido Comunista, mostraram imagens do Hotel Saratoga, de vários andares, com paredes aparentemente destruídas pela explosão. Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão.

Uma testemunha da agência Reuters relata ter visto fumaça e chamas, enquanto a polícia e as equipas de resgate tentam recuperar feridos e eventuais desaparecidos.

O Saratoga, gerido pelo Hotel Saratoga SA Mixed Company, é um prédio de estilo neoclássico construído em 1880 no centro histórico de Havana.