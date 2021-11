Crise Migratória: Reino Unido de fora da reunião de ministros europeus

A França hospeda uma reunião de ministros europeus neste domingo, 28, para discutir maneiras de impedir que os migrantes cruzem o Canal da Mancha em barcos, mas sem o Reino Unido, que foi excluído após um desentendimeno na semana passada.

Ministros responsáveis pela imigração de França, Alemanha, Holanda e Bélgica reúnem-se no porto de Calais, no norte de França, neste domingo para discutir como lidar com gangues de contrabando de pessoas que fornecem barcos para migrantes que procuram atravessar o estreito canal.

As negociações foram concluídas após a morte chocante de 27 pessoas na última quarta-feira, enquanto tentavam atravessar da França para a Inglaterra num barco insuflável que começou a perder ar enquanto estava no mar devido às baixas temperaturas do inverno.

O objectivo da reunião é "melhorar a cooperação operacional na luta contra o contrabando de pessoas, porque se trata de redes internacionais que operam em diferentes países europeus", disse à AFP um assessor do ministro do Interior da França, Gerald Darmanin.

O foco principal foi definido para as negociações entre Darmanin e a sua homóloga britânica Priti Patel, depois que ambos os países prometeram, imediatamente após os afogamentos em massa, cooperar mais.

Porém, 48 horas após o acidente, o Presidente francês Emmanuel Macron acusou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de "não ser sério" nas suas críticas pessoais incomuns que levaram as relações a um novo patamar.

A França ficou irritada com a reacção inicial de Johnson, que foi vista como um desvio da culpa para a França, e depois com a sua decisão de escrever uma carta a Macron, que publicou na íntegra na sua conta do Twitter antes que o líder francês a recebesse.

O convite de Patel para as negociações de domingo foi prontamente retirado devido à violação do protocolo diplomático, com um assessor de Darmanin chamando a carta de Johnson de "inaceitável".

A saída da Grã-Bretanha da União Europeia azedou as relações entre Paris e Londres, vistas como estando no ponto mais baixo em pelo menos duas décadas.