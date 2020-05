COVID-19: Trump corta laços com OMS; Mais de 364 mil mortes em todo o mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, dá um duro golpe nas finanças da Organização Mundial da Saúde, tornando permanente sua decisão de romper os laços com a agência e redirecionar os fundos da OMS "para outras necessidades mundiais e merecedoras de saúde pública global urgente".

A Alemanha considera a decisão "decepcionante" e um revés para a saúde global, enquanto Richard Horton, editor da revista médica The Lancet, diz que é "loucura e aterrorizador".

"O governo dos EUA ficou desonesto num momento de emergência humanitária", twittou.

A União Europeia exorta os EUA a "reconsiderar".

Mais de 364.000 mortes

A pandemia matou pelo menos 364.362 pessoas em todo o mundo desde que surgiu na China no final do ano passado, de acordo com uma contagem da AFP no sábado, com base em fontes oficiais.

Quase seis milhões de casos foram registados em 196 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país mais atingido, com 102.836 mortes. É seguido pela Grã-Bretanha com 38.161, Itália com 33.229, França com 28.714, Brasil com 27.878 e Espanha com 27.121.