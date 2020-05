Embaixadores americanos em África reagem a morte de George Floyd

À medida que as chamas em Minneapolis continuam a arder devido ao assassinato de George Floyd pela polícia, o choque e a decepção em África crescem - algumas embaixadas americanas no continente deram o passo incomum de emitir declarações críticas, dizendo que ninguém está acima da lei.

As declarações foram feitas quando o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, condenou o "assassinato" de Floyd e disse sexta-feira, 29 de maio, que o órgão continental rejeita as "práticas discriminatórias contínuas contra cidadãos negros dos EUA".

Muitos africanos expressam desgosto e consternação, questionando-se abertamente quando os EUA conseguirão acertar.

"(...) Quando o saque começa, o tiroteio começa '? " twittou o cartoonista político Patrick Gathara, no Quénia, que tem os seus próprios problemas com a brutalidade policial. Ele, como muitos, ficou horrorizado com o tweet do Presidente Donald Trump, marcado pelo Twitter como uma violação das regras contra a "glorificação da violência", que o Presidente mais tarde disse ter sido mal interpretado.

Atentos à imagem da América num continente onde a influência da China cresceu e onde muitos sentiram uma distinta falta de interesse do governo Trump em África, alguns diplomatas dos EUA tentaram controlar os danos.

O embaixador no Congo, Mike Hammer, destacou um tweet de um empresário de media local que se dirigiu a ele dizendo: "Caro embaixador, o seu país é vergonhoso. Orgulhosa América, que passou por tudo, desde a segregação até a eleição de Barack Obama, ainda não conseguiu. Conquistou os demónios do racismo. Quantos negros devem ser mortos por polícias brancos antes que as autoridades reajam seriamente? "

A resposta do embaixador: "Estou profundamente perturbado com a trágica morte de George Floyd em Minneapolis. O Departamento de Justiça está a conduzir uma investigação criminal completa como prioridade máxima. As forças de segurança em todo o mundo devem ser responsabilizadas. Ninguém está acima da lei".

Declarações semelhantes foram twittadas pelas embaixadas dos EUA no Quénia e Uganda, enquanto as embaixadas na Tanzânia e no Quênia twittaram uma declaração conjunta do escritório do Departamento de Justiça em Minnesota sobre a investigação.

As autoridades africanas também se manifestaram publicamente no mês passado sobre o racismo na China, quando africanos se queixaram de serem despejados e maltratados na cidade de Guangzhou em meio à pandemia da Covid-19.

Na época, os EUA foram rápidos em participar, com a embaixada em Pequim emitindo um alerta de segurança crítico intitulado "Discriminação contra afro-americanos em Guangzhou" e observando ações contra pessoas que se pensa serem africanas ou têm contatos africanos.

Agora, a versão africana do jornal estatal China Daily está a twittar imagens de Minneapolis com as hashtags #GeorgeFloydWasMurdered e #BlackLivesMatter.