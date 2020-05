COVID-19: Seis mil crianças podem morrer por dia nos próximos seis meses

Um estudo da universidade americana Johns Hopkins, que monitora a todo o momento a situação da Covid-19 no mundo, revela que seis mil crianças podem morrer por dia por falta de cuidados sanitários, nos próximos seis meses, em virtude do combate à pandemia.

Os dados foram revelados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que alerta que o total de vítimas pode ascender a 1,2 milhões de crianças em 118 países.

Deste número estão excluídos 2,5 milhões de crianças que morrem a cada semestre.

Os pesquisadores da Johns Hopkins concluíram que a luta contra a pandemia, que concentra muitos meios e ao mesmo tempo, perturba o fornecimento de medicamentos e o acesso a alimentos nos países onde os sistemas de saúde são precários e a economia é deficiente.

Esta situação ainda pressiona recursos humanos e financeiros desses mesmos países, que têm sido obrigados a um investimento maior e em curto espaço de tempo, tanto para comprar materiais de biossegurança como para minimizar os efeitos da paralisação da economia.

Com base no estudo, publicado na revista especializada The Lancet, o Unicef alerta que, entre os serviços afetados, estão o planeamento familiar, os cuidados pré e pós-natais, os partos, a vacinação e os serviços de prevenção e cuidados de saúde.

Por exemplo, aquela agência da ONU adverte que mais de 117 milhões de crianças em 37 países poderão não ter sido vacinadas contra o sarampo, até meados de abril, como esperado, devido à interrupção das campanhas de vacinação provocada pela pandemia.

A região mais afetada, segundo o Unicef, é a Ásia, seguida da África subsariana e da América do Sul.

No comunicado, a diretora da Unicef, Henrietta Fore, alerta que a luta contra a pandemia pode levar indiretamente à morte de 56.700 mulheres por falta de acompanhamento antes e durante o parto.

Fore conclui que, caso se confirme este cenário, ele deitaria por terra “décadas de progresso na redução das mortes evitáveis de mães e crianças”.