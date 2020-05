COVID-19: São Tomé e Príncipe é o país lusófono em África com mais mortes

As autoridades de São Tomé e Príncipe revelaram que mais uma pessoa morreu devido ao novo coronavírus, aumentando para quatro o número de óbitos, enquanto os casos ascendem agora a 187, mais 13 infetados do que na segunda-feira, 4.

Com esta atualização, o país passa a ser o segundo lusófono em África com mais casos, a seguir à Guiné-Bissau, com 475, mas com o maior número de mortos.

Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola registaram duas mortes cada,

O ministro são-tomense da Saúde, Edgar Neves, disse que na segunda-feira foram realizados 35 testes rápidos, dos quais 22 foram negativos e 13 positivos.

O governante revelou haver crianças entre os pacientes, mas que, como as demais pessoas infetadas, estão nas suas casas, sendo, na sua maioria, casos assintomáticos.

Na quinta-feira, 7, o país entra no regime de confinamento geral obrigatório, depois de três períodos do estado de emergência.