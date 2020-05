COVID-19: "Alô Vida", linha telefónica em Moçambique tira dúvidas sobre doença

Uma linha telefónica gratuita do Ministério da Saúde de Moçambique, com o apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), está a ajudar milhares de cidadãos no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Alô Vida” chega a receber 600 chamadas por dia e dá esclarecimentos em português, inglês e em oito línguas locais de Moçambique.

Neste momento, 41 pessoas trabalham e atendem as chamadas na linha "Alô Vida" e entre elas há 21 médicos que receberam uma formação específica sobre matérias relacionadas com a Covid-19.

’’As ligações que recebemos maioritariamente são de populações que residem em distritos longínquos, principalmente nas regiões do centro e norte do país”, explica Arsénia Chambisso, finalista do curso de medicina.

Yara Inocência, outra finalista do curso de medicina geral, revela que pessoas da faixa etária dos 15 aos 40 anos de idade são as que mais ligam.

“Há muitas crianças a ligar, estão preocupadas com o que é, como prevenir, como tratar, formas de transmissão”, acrescenta.

Por seu lado, a psicopedagoga e mestranda em saúde pública Natércia Monjane, chefe do Departamento de Promoção, lembra que o "Alô Vida" começou a funcionar há 18 anos para esclarecer dúvidas sobre doenças graves como o HIV-SIDA.

Mas, neste momento, os que utilizam a linha só querem saber mais sobre o coronavírus.

“A demanda é muito grande. Antes da Covid, nós tínhamos em média um atendimento de cerca de 200 pessoas que ligavam, mas, atualmente, estamos com cerca de 600 pessoas”, reforçou Monjane.

Por outro lado, a plataforma digital educativa de informação sobre saúde, designada Pensa, que existe desde 2017, e que tem o apoio das três operadoras nacionais de telefonia móvel, também está virada para informações sobre sintomas, causas e medidas preventivas do novo coronavírus.