COVID-19: Presidente de Câmara de Nova Iorque soa alarme sobre síndrome raro ligado ao vírus

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, manifestou "tremenda preocupação" com um aumento nos casos de uma síndrome pediátrica que os cientistas suspeitam estarem ligados à Covid-19.

Bill de Blasio disse no domingo, 10 de maio, que foram detectados 38 casos de síndrome inflamatória multissistémica pediátrica na cidade de Nova Iorque, com outros nove casos suspeitos aguardando confirmação.

Houve três mortes em todo o estado ligadas à síndrome, disse o governador Andrew Cuomo no fim-de-semana.

Os sintomas da síndrome incluem febre persistente, erupção cutânea, dor abdominal e vómitos.

"O que faz é, basicamente, no corpo de uma criança desencadear uma resposta do sistema imunológico intensa, quase esmagadora. E isso realmente causa danos ao corpo", disse de Blasio.

O presidente da Câmara disse que todas as crianças com sintomas associados agora serão testadas quanto à Covid-19, além de anticorpos.

Até ao momento, dos casos confirmados, 47% haviam testado positivo para coronavírus e 81% tinham anticorpos, indicando exposição ao vírus que se espalha rapidamente em algum momento.

De Blasio exortou todos os pais cujos filhos apresentavam os sintomas a procurar atendimento médico imediato.

Na sexta-feira, Cuomo havia relatado que pelo menos 73 crianças em todo o estado de Nova Iorque desenvolveram a doença rara, que tem algumas semelhanças com a doença de Kawasaki.

A doença de Kawasaki é uma doença misteriosa que afeta principalmente crianças de até cinco anos de idade e causa inflamação das paredes das artérias, resultando em febre, descamação da pele e dor nas articulações.

O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha soou o alarme no mês passado, alertando sobre um pequeno aumento em crianças infectadas com o coronavírus que têm "características sobrepostas da síndrome do choque tóxico e da doença atípica de Kawasaki".

A França também relatou vários casos.

Embora assustador, a maioria se recupera sem problemas sérios.