COVID-19: Moçambique regista 1126 casos positivos e 18 mortes em 24 horas

Moçambique registou hoje o maior número de sempre nas estatísticas diárias de contaminação e óbitos pela Covid-19.

De acordo com a actualização diária do Ministério da Saúde, foram registados 1.126 novas infecções, mais de metade, só na região do grande Maputo, que corresponde, sobretudo, as cidades de Maputo e Matola.

Com este novo recorde diário, Moçambique conta agora com um cumulativo de 29.396 casos, dos quais, mais de mil estão internada nos hospitals.

Por outro lado, o país registou um novo recorde no número de óbitos, com 18, passando a totalizar 271 vítimas.

O mês de Janeiro mostra-se o mais severo, quer no número de novas infecções, internamentos e óbitos.