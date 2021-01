Presidente moçambicano anuncia medidas rígidas para conter a Covid-19

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou ao princípio da noite desta quarta-feira, 13, novas medidas restritivas e de contenção da escalada de casos de Covid-19 que o país tem vindo a registar, nas primeiras semanas de 2021.

A média diária de 422 casos é muito superior à anterior que rondava os 88 desde o início da pandemia.

É deste modo, que o Chefe de Estado decidiu agravar as medidas que entram em vigor a partir da zero hora do dia 15 de Janeiro e por um período de 21 dias.

Nesse perído, serã vedado o acesso às praias, ginásios e discotecas, por forma a evitar aglomerados e, por conseguinte, focos de disseminação do novo coronavírus.

Nyusi anunciou que passa a ser exigido teste da Covid-19 a todos viajantes e que as pessoas que apresentem sintomatologia comprovada não devem fazer-se presente nos locais de trabalho ou espaços públicos.

O sector de restauração será um dos mais afectados, visto que é restringido o horário de funcionamento de restaurantes e casas de pasto para o período entre as 6 as 20 de segunda a sexta-feira e das 6 às 15 horas nos fins-de-semana.

O número de clientes será limitado de acordo com a capacidade do estabelecimento, cabendo ao Instituto Nacional de Actividades Económicas a fiscalização da legislação, bem como outras entidades.

Por outro lado, é suspensa temporariamente a atribuição de licenças de porta aberta para a restauração e botle stores, sendo também vedada a venda de bebidas alcoólicas em barracas e quiosques, bem como é proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos bottle stores.

As novas medidas vão ter um impacto também no sector cultural com a suspensão de actividades culturais em cinemas, teatros, museus, galerias e em empreendimentos turísticos e similares, sendo também restringida a actividade em discotecas, salas de jogos, casinos, bem como ginásios e piscinas públicas.

Em plena época balnear alta, a partir de 15 de Janeiro é interdito uso de praias para banhistas, mantém-se a autorização para os passeios em calçadões, evitando-se a criação de aglomerados.

No sector do desporto, os campeonatos nacionais em todas modalidades desportivas devem decorrer sem a presença de público, mas os treinos das selecções nacionais continuam, bem como competições nas modalidades individuais como ténis, natação, automobilismo, entre outras.

Os eventos privados como festas eterão unm máximo de 30 pessoas em espaços fechados ou semi-abertos ou de 50 pessoas se realizados em espaços livres com distanciamento de dois metros.

Eventos privados como casamentos e aniversários,não podem realizar-se para além das 20 horas.

O Presidente da República anunciou que continua autorizada a realização de cultos religiosos, conferências e reuniões que não excedam 50 pessoas, não interessando o tamanho do local de realização das mesmas, enquanto as cerimónias fúnebres não devem exceder o número máximo de 20 pessoas caso seja esteja relacionado com Covid-19 o número limite dos presentes deve ser de dez pessoas.

Filipe Nyusi também indicou que os documentos caducados são válidos até 31 de Maio de 2021 e o Governo recomenda que se retome o teletrabalho principalmente para os indivíduos em situação de saúde de risco.

O Governo diz estar atento à aquisição de vacinas.

Em 10 meses da pandemia, Moçambique tem um acumulado de 23.726 casos diagnosticados, as autoridades realizaram cerca de 95 mil testes, resultando numa taxa de positividade média de 8%.

A média de novos casos neste período é de 80 por dia, cerca de 4% necessitaram de internamento e 0.9% resultaram em óbitos

Nos primeiros 13 dias de 2021 registou-se um aumento significativo de número de internados e a média neste período é de 422 de casos por dia e 19% dos óbitos aconteceram este ano, sendo este o resultado de desconfinamento e não observância das medidas de prevenção durante as festividades de natal e final-de-ano.