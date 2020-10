Covid-19: Europa implementa recolher obrigatório para conter propagação do vírus

Partes de França começam a implementar novas restrições neste sábado para tentar conter o coronavírus. Paris e pelo menos sete outras cidades, incluindo Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier, Lille, Rouen e Saint-Étienne estarão sob recolher obrigatório das 21h às 6 da manhã.

O recolher obrigatório está programado para entrar em vigor por pelo menos quatro semanas.

A Bélgica vai adotar o recolher obrigatório da meia-noite às 5 da manhã em todo o país - uma medida em vigor a partir de segunda-feira, para combater o crescente número de casos de Covid-19 no país. Além disso, a Bélgica ordenou que todos os cafés, bares e restaurantes sejam fechados, a partir de segunda-feira.

Em Portugal novas medidas entraram em vigor na quinta-feira. Os encontros serão limitados a cinco pessoas, casamentos e batizados podem ter no máximo 50 pessoas, mas festas universitárias estão proibidas.

As multas para empresas que não cumpram as regras serão duplicadas de um limite máximo de 5.000 para 10.000 euros. Portugal, um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes, inicialmente ganhou elogios pela sua rápida resposta à pandemia, registando um número comparativamente baixo de 91.193 casos confirmados de coronavírus e 2.117 mortes, mas os casos voltaram a aumentar.

Índia e Estados Unidos com mais casos no mundo

O Centro de Recursos do Coronavírus da universidade americana Johns Hopkins informou neste sábado que há 39,3 milhões de infecções por Covid-19 em todo o mundo e 1,1 milhão de mortes pelo vírus.

A Índia iniciou a tarefa de identificar os 300 milhões de pessoas que receberão a vacina Covid-19 inicial, assim que estiver disponível, de acordo com relatos da media.

Os casos de Covid na Índia aumentam constantemente. O país do sul da Ásia está prestes a ultrapassar os Estados Unidos como o país com mais casos de coronavírus.

O Centro de Recursos do Coronavírus Johns Hopkins relatou no início do sábado que a Índia tem 7,4 milhões de infecções por coronavírus, enquanto os Estados Unidos têm pouco mais de 8 milhões. A Índia disse no sábado que registou 62.212 novos casos de Covid nas 24 horas anteriores.

Os casos diários de Covid-19 atingiram níveis recordes em todo o mundo, particularmente na Europa e nas Américas, disse a Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse durante uma conferência de imprensa em Genebra que um número recorde de casos foi relatado nos últimos quatro dias.

"Devemos lembrar que esta é uma pandemia desigual", disse Tedros. "Os países responderam de forma diferente e os países foram afetados de forma diferente. Quase 70% de todos os casos relatados globalmente na semana passada eram de 10 países, e quase metade de todos os casos eram de apenas três países."