Coreia do Norte lança míssil no mar no decurso de  exercícios EUA-Coreia do Sul

SEUL, Coreia do Sul (AP) - A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance em direção ao mar neste domingo (19), disseramos seus vizinhos, intensificando as atividades de teste em resposta aos exercícios militares norte-americanos e sul-coreanos que vê como um ensaio de invasão.

A continuação dos testes de mísseis da Coreia do Norte mostrou a sua determinação em não recuar, apesar dos exercícios EUA-Coreia do Sul, que são os maiores do tipo em anos.

Mas muitos especialistas dizem que os testes também fazem parte do objetivo maior da Coreia do Norte de expandir o seu arsenal de armas, obter reconhecimento global como um Estado nuclear e suspender as sanções internacionais.

O míssil lançado da área de Tongchangri, no noroeste do país, voou por todo o país antes de pousar nas águas ao largo da sua costa leste, de acordo com avaliações sul-coreanas e japonesas. Eles disseram que o míssil percorreu uma distância de cerca de 800 quilómetros (500 milhas), um alcance que sugere que a arma poderia atingir a Coreia do Sul.

Os principais enviados nucleares da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos discutiram o lançamento por telefone e o condenaram veementemente como uma provocação que ameaça a paz na Península Coreana e na região. Eles concordaram em fortalecer sua coordenação para emitir uma resposta internacional firme à ação do Norte, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Seul.

Prontidão

Os militares da Coreia do Sul disseram que prosseguirão com o restante dos exercícios conjuntos com os EUA e manterão uma prontidão para responder "esmagadoramente" a qualquer provocação da Coreia do Norte.

Como parte dos exercícios, os EUA voaram no domingo bombardeiros B-1B de longo alcance para treinamento conjunto com aviões de guerra sul-coreanos, de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte é altamente sensível à implantação de B-1Bs, que são capazes de transportar uma enorme carga de armas convencionais. Ele respondeu aos vôos de Fevereiro de B-1Bs com mísseis de lançamento de teste que demonstraram potencial para atingir algumas bases aéreas na Coréia do Sul.

O vice-ministro da Defesa do Japão, Toshiro Ino, disse que o míssil caiu fora da zona económica exclusiva do Japão e não houve relatos de danos a embarcações ou aeronaves. Ele disse que o míssil provavelmente mostrou uma trajetória irregular, uma possível referência ao míssil KN-23 altamente manobrável e com capacidade nuclear da Coreia do Norte, que foi modelado no míssil Iskander da Rússia.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA disse que o último lançamento não representa uma ameaça imediata ao território dos EUA ou a seus aliados. Mas disse que os lançamentos recentes da Coreia do Norte destacam "o impacto desestabilizador dos seus programas de armas ilegais" e que o compromisso de segurança dos EUA com a Coreia do Sul e o Japão permanece "firme".

O lançamento foi a terceira rodada de testes de armas da Coreia do Norte desde que os militares dos EUA e da Coreia do Sul começaram os seus exercícios militares conjuntos, na segunda-feira passada. Os treinos, que incluem simulações de computador e exercícios de campo, devem continuar até quinta-feira.

Os exercícios de campo são os maiores do gênero desde 2018. As armas que a Coreia do Norte testou recentemente incluem o seu míssil balístico intercontinental de longo alcance Hwasong-17, projetado para atingir o continente americano.