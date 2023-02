Coreia do Norte emite novas ameaças, bombardeiros americanos voam depois do teste ICBM

A Coreia do Norte disse domingo que o seu último teste intercontinental de mísseis balísticos (ICBM) se destinava a reforçar ainda mais a sua capacidade de ataque nuclear "fatal" e ameaçou dar mais poderosos passos em relação aos próximos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul.



Os Estados Unidos responderam lançando bombardeiros supersónicos de longo alcance numa demonstração de força no final do domingo para exercícios conjuntos separados com aviões de guerra sul-coreanos e japoneses.



O teste ICBM de sábado, o primeiro teste de mísseis do Norte desde 1 de Janeiro, assinala que o seu líder Kim Jong Un está a usar os exercícios dos seus rivais como uma oportunidade de expandir o arsenal nuclear do seu país para obter vantagem em futuras negociações com os Estados Unidos. Um perito diz que a Coreia do Norte pode procurar realizar exercícios operacionais regulares envolvendo os seus ICBMs.



A Agência Central de Notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA) disse que o seu lançamento do ICBM Hwasong-15 foi organizado "subitamente" sem aviso prévio, por ordem directa de Kim.



A KCNA disse que o lançamento foi concebido para verificar a fiabilidade da arma e a prontidão de combate da força nuclear do país. Disse que o míssil foi disparado num ângulo elevado e atingiu uma altitude máxima de cerca de 5.770 quilómetros, voando uma distância de cerca de 990 quilómetros durante 67 minutos antes de atingir com precisão uma área pré-estabelecida nas águas entre a Península Coreana e o Japão.