Conselho de Segurança vai debater situação na Guiné-Bissau

O conselho de segurança das Nações Unidas deverá reunir-se segunda- feira para analisar a situação na Guiné-Bissau e em foco vai estar um relatório do gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel (UNOWAS) em que se manifesta preocupação pela situação de direitos humanos e a tensão politica no país.

No seu relatório a UNOWAS afirma que na Guiné-Bissau, a insegurança e as violações dos direitos humanos contra adversários políticos “continuaram a ser uma preocupação, com relatos de detenções arbitrárias, intimidação, detenção ilegal de adversários políticos",

"A liberdade de imprensa no país foi igualmente limitada, uma vez que bloggers e activistas políticos das redes sociais foram alvo de pessoas uniformizadas e armadas",diz o documento que acrescenta que o ano passadoforam registadas perseguições e detenções arbitrárias de políticos guineenses, principalmente militantes e simpatizantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

O relatório sublinha que a desconfiança continua a fazer deteriorar as divisões entre as personalidades políticas do país “exigindo ações conjuntas de todas as partes nacionais interessadas, com o apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), para garantir a estabilidade política e o funcionamento eficaz das instituições".

"É vital que o Presidente da Guiné-Bissau, Governo, membros do parlamento e todas as partes políticas interessadas dialoguem sem demora e trabalhem de forma construtiva para concluir a revisão constitucional",diz o documento que acrescenta que neste sentido “os esforços devem centrar-se na reconciliação dos dois processos paralelos de acordo com o quadro jurídico do país ou com base no consenso político entre as partes interessadas, para garantir a paz sustentável e a estabilidade que o povo da Guiné-Bissau merece".

Por outro lado num outro relatório enviado ao Conselho de Segurança o Comité de Sanções mantém o regime de sanções a militares inalterado e justifica com recomendações do secretário-geral, António Guterres que anteriormente tinha também aventado a possibilidade de imposição de sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau .