Confrontado com difíceis temas eleitorais, Trump vê apoio a caír

A cinco meses das eleições americanas as sondangens indicam uma grande queda no apoio a Donald Trump.

Aquilo que deveria ter sido o relançamento da sua campanha num estaáio cheio de apoiantes acabou com muitos lugares vazios debatendo-se ainda o porquê dessa ausência da sua base de apoio.

Talvez devido a receios do coronavirus, talvez devido a receios de distúrbios com manifestantes contra Trump, talvez devido a uma campanha permeditada de marcação de lugares no estadio para depois não comparecerem, muitos lugares apresentavam-se vazios.

Para além disso a campanha de Trump foi tambem abalada pelas revelações num livro a ser publicado esta semana por John Bolton antigo conselheiro de segurança nacional que disse que a sua experincia é que Trump não tem capacidade para ser presidente

“Uma das coisas que au aprendi em estar perto de Donald Trump é que ele nao emqualquer filosofia”, disse Bolton para quem o presidente “não funciona nessa base ou na base de uma estratégia ou politica abrangente.”.

“ Tudo é apenas Donald Trump e isso para miem é uma lição para a américa como um todo mas particularmente para os Repblicanos conservacdores porque se Trump foi reeleito, o que é inteiramente possivel, não haverá mais limites com base naquilo que o Partido Republican possa pensar”, acrescentou o antigo conselheiro de segurança nacional.

Bolton disse recear pela segurança dos Estadso Unidos porque as decisões políticas de Trump são “tão incoerentes, tão desconcentradas, sem estrutura alguma, tão amarradas à sua sorte politica pessoal que estao a ser feitos erros que terão consequências graves para a segurança nacional dos Estados Unidos”. Palavras de John Botlton.

Portanto a política externa é uma possibilidade que poderá ou não afectar a campanha de Trump que neste momento nas sondanges está bastante atrás de Joe Biden na generalidade e cada vez mais atrás em estados considerados vitais como Florida, Pensilvnia.

A campanha decorre agora no entanto e para já com três grandes problemas para Trump. A pandemia do corona virus, as consequncias economicas dessa pandemia e o eclodir das tensões raciais.

Rahm Emanuel foi chefe de gabinete de Barack Obama e disse que Trum perdeu em cada uma dessas crise a oportunidade de liderar e reagir “apropriadamente”.

“O eleitorado viu agora com funciona o presidente, ea parte importante do eleitorado que ‘é o eleitorado independente chegou à mesma conclusão que os democratas sempre tiveram desde há três anos e meio: O presidente não tem capacidade para este trabalho, não tem capacidade para unir o país para fazer face a qualquer deste três desafios numa frente unida com o pais a apoia-lo”, isse Emanuel.

“É por isso que por agora todos dizem que não tem capacidade para o trabalho e vão manda-lolo embora pois chegou o tempo de mudança”,acrescentou o antiogo chefe de gabine do presidente Barack Obama a falar à cadeia de televisão ABC

Mas Chris Christie o antigo governrnador Republicande Nova Jersey disse à mesma cadeia de televisãoque embora Donald Trump seja neste momento aquele que aparece com mesno possibildiade de vencer ainda é muito cedo para se chegar a conclusões e acrescentouque o comício de sábado à noite embora tenha tido menos gente que o que se esperava foi um principio

Qualquer presidente em tempo eleitoral e com três crises entre mãos (coronavíruas, economia e tensões raciais) enfrentaria dificudlades , mas acrescentou que a chave da corrida é o lançar da camanha atrav’es do país Levar Joe Bidena saír de sua casa em Delaware e leva-lo a começar a fazer campanha”.

“Quando isso acontecer isto torna se numa escolha binaria e quando isso acontecer vai se vêr a corrida tornar-se mais renhida” disse Chrisitie.

“ Isto vai ser uma corrida renhidas mas não há dúvidas que neste momento quando faltam quatro meses e meio o presidente é quem está a perder, acrescentou

Nos próximos meses essa campanha vai sem dúvida intensificar-se .

Há ‘a especulaçãoo que Donald Trump vai remodelar os dirigentes da sua campanha eleitoral que para já como visto no comicio não está a produzir resultados que sejam do seu agrado. Temos que aguardar para ver