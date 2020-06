Tulsa: Comício de campanha de Trump marcado por medo do coronavírus e baixa participação

O presidente Donald Trump realizou um ato de campanha em Tulsa, Oklahoma, na noite de sábado, o primeiro desde o início da pandemia de coronavírus.

O evento foi projetado para ser uma demonstração de força política para revigorar a sua base antes das eleições de novembro, mas foi ofuscado pelo medo de coronavírus e uma participação abaixo da expetativa.

Declarando que "a maioria silenciosa está mais forte do que nunca", Trump chamou os seus partidários de "guerreiros" e abordou temas familiares de campanha, que incluem o orgulho de ter nomeado juizes conservadores, impostos baixos, mercado de ações em expansão, o muro na fronteira sul com o México, e aumento do orçamento militar.

O seu discurso de uma hora e 40 minutos foi cheio de ataques contra o seu rival democrata e candidato à presidência, Joe Biden, a "esquerda radical" e as "notícias falsas".

Com mais de 2,2 milhões de casos de coronavírus e 119.000 mortes em todo o país, Trump defendeu o tratamento da pandemia por parte do seu governo, e disse que os altos números são resultado do despiste massivo da COVID-19.