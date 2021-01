Confirmação da vitória de Biden vai ser posta em causa no Congresso.

A confirmação da vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas vai ser atrasada depois de 11 senadores Republicanos terem anunciado que tencionam pôr em causa os resultados em seis estados certificados pelo Colégio Eleitoral e pelas autoridades locais.



Isto ao mesmo tempo que hoje os eleitores na Geórgia votam para decidir quem vai controlar o Senado americano, algo que será de grande importância para a governação do próximo presidente.

Com efeito no último passo formal para se confirmar a vitória de Biden o Congresso americano reúne-se amanhã quarta-feira naquilo que deveria ser uma cerimónia rápida em que de acordo com a lei o vice-presidente lê os resultados apresentados pelo Colégio Eleitoral da votação em cada estado e depois perante a aclamação das duas câmaras confirma o vencedor.

Mas estas não foram eleições normais. Desde que a vitória de Biden foi anunciada a campanha de Trump tentou em diversos estados anular em diversos tribunais os resultados alegando irregularidades algo que foi rejeitado aos mais altos niveis incluindo pelo Tribunal Supremo.

Naquilo que foi visto como uma última tentativa de alterar os resultados na semana passada um grupo de congressistas Republicanos foi a tribunal argumentar que a lei limitando o poder do vice-presidente na cerimónia de amanhã a apenas confirmar os votos do Colégio Eleitoral era ilegal e que este tem o poder de aceitar delegados alternativos ao Colégio Eleitoral em estados onde há disputa sobre os resultados.

Um tribunal no Texas rejeitou a acção mas tudo ainda não terminou.

Onze indomáveis Republicanos

Agora 11 senadores Republicanos anunciaram que amanhã irão opôr-se à confirmação dos resultados em seis estados ganhos por margens pequenas por Joe Biden.

O Senador Ted Cruz foi quem organizou esta campanha e foi cuidadoso ao afirmar que a sua intensão é a de apenas esclarecer o que se passou.

“Fomos para estas eleições com o país profundamente dividido, profundamente polarizado e nos últimos dois meses houve alegações sem precedente de fraude eleitoral e isso produziu uma desconfiança muito, muito profunda no nosso processo democrático através do país”, disse Cruz para quem o Congresso tem a “obrigação da fazer algo sobre isso....de proteger a integridade do sistema democrático”.

O Senador disse que é intensão do grupo “levantar objecções à aprovação para se forçar a nomeação de uma comissão eleitoral de emergência para levar a cabo uma auditoria dos resultados eleitorais para avaliar estas declarações sobre fraude”.

Cruz disse estar convencido que essa comissão poderia fazer o seu trabalho até à tomada de posse do novo presidente nos finais deste mês.

Objecções vão provocar debate durante muitas horas com milhares de manifestantes pró Trump nas ruas

O que se vai passar amanhã portanto é que ao abrigo da lei caso haja uma objecção as câmaras têm duas horas para debater e resolver a questão.

Como os Democratas controlam a Câmara dos Representantes isto poucas ou nenhumas possibildiades tem de ter sucesso. Mas aquilo que deveria ser uma questão de um hora ou menos vai sem dúvida prolongar-se durante todo o dia senão mesmo pela noite fora tendo em conta o número de objeções a serem levantadas pelos 11 senadores e as respostas às suas objecções

E com milhares de apoiantes do Presidente Trump nas ruas de Washington convocados pelo próprio presidente há receios de violência.

O Senador Democrata Chris Murphy disse que embora não haja possibilidade do Congresso modificar o resultado eleitoral há agora um perigo para a Democracia americana.

“Aquilo que estão a fazer é alimentar no publico americano e certamente entre os apoiantes da linha dura de Trump esta crença que as eleições são ilegítimas e cada vez que um Democrata ganha dever ser ilegítimo”, disse o senador Democrata para quem “isto em última análise poderá levar ao derrube da democracia".

“A um dado momento haverá uma tenativa com sucesso de Republicanos a nível estadual ou nacional de anular uma eleição legítima apenas porque um Democrata ganhou”, disse.

“Estes esforços não vão mudar o resultado das eleições mas constituem uma ameaça grave à emocracia americana, talvez não agora mas dentro de dois ou quatro anos”, acrescentou o senador que falava à cadeia de televisão MSNBC

Controvérsia divide Republicanos em dia em que Geórgia vota para decidir controlo do Senado

Hoje os eleitores na Geórgia estão a votar na segunda volta de eleições para o Senado. Em jogo dois lugares e os Republicanos manterão o controlo do Senado caso vençam apenas um desses lugares.

Mas entre os Republicanos há agora um enorme receio que as alegações de Trump e dos seus apoiantes estejam a afectar negativamente as suas possibilidades.

Isto porque a Geórgia foi um dos estados que Biden venceu por margem muito pequena e em que Trump diz ter-se registado fraude eleitoral, algo rejeitado pelo governador estadual, um Republicano e pelo Secretário de Estado da Georgia, também Republicano que supervisiona as eleições no estado.

No fim de semana o jornal Washington Post publicou uma gravação de uma telefonema de uma hora em que o Presidente Trump tentou convencer senão mesmo intimidar o secretário de estado da Geórgia Brad Raffensberger a mudar o resultado das eleições nesse estado

“O povo da Georgia está irritado, o povo americano está irritado e ... sabes, não há nada de errado em dizeres que recalculaste”, disse Trump a determinado passo da conversa depois de aludir a votos falsos e destruição votos a seu favor.

“Bem senhor presidente o desafio que vocêm tem é que os dados que vocêm tem estão errados”, respondeu Raffensberger que veio agora a publico dizer que se está a analisar a hipótese de uma acção judicial contra Trump.

As divisões dentro do Partiudo Republican são agora portanto enormes e em aberto. Vários republicanos como Paul Ryan, Liz Chenney, Tom Cotton e outros vieram a público condenar as acções dos senadores durante a confirmação dos votos amanhã e as acções do presidente Trump.

E isto pode significar que muitos eleitores Republicanos não estejam hoje a votar para se decidir quem vai controlar o Senado.

As últimas sondagens indicam uma ligeira vantagem para os dois candidatos Democratas mas dentro da margem de erro de 3%

