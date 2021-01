Senador Cruz junta-se a bloco republicano para contestar a vitória de Biden

O senador Ted Cruz disse no sábado que estará entre uma dúzia de senadores republicanos que desafiarão a vitória do presidente eleito Joe Biden quando os resultados do Colégio Eleitoral forem computados no Congresso na próxima semana - um movimento amplamente simbólico que tem poucas chances de impedir Biden de assumir o cargo.

Os republicanos juntam-se ao senador Josh Hawley, que no início desta semana se tornou o primeiro membro titular do Senado a anunciar que contestaria o resultado da eleição.

Vários republicanos na Câmara dos Representantes dos EUA também planeiam contestar a contagem dos votos.

Em comunicado, Cruz e os outros senadores disseram que pretendem votar para rejeitar eleitores de estados indecisos que estiveram no centro das afirmações não comprovadas do presidente Donald Trump de fraude eleitoral e pedirão a criação de uma comissão para investigar alegações de fraude numa base de emergência.

Cruz juntou-se à declaração dos senadores Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, junto com Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty e Roger Marshall, todos os quais tomarão posse no domingo como senadores no novo Congresso.

Biden tomará posse em 20 de janeiro.

(Reuters)