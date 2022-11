Cimeira de Luanda concorda em cessar fogo para o leste da RDC

Dirigentes africanos reunidos em Luanda acordaram no fim de hositlidades no leste da República Democrática do Congo a partir de sexta-feira.

Desconhece-se no entanto qual a reacção do grupo rebelde M23 que o Congo Democrático diz ser apoiado pelo Ruanda.

Participaram na cimeira além do presidente angolano João Lourenço o Presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, da RDC, e o antigo Chefe de Estado do Quênia, Uhru Kenyatta, mediador do conflito por parte dos Estados da África Oriental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Vincent Biruta, esteve em Luanda a representar o Presidente Kagame do Ruanda que ao contrário do que estava previsto não compareceu.

O comunicado final diz que os rebeldes do movimento M23 se devem “retirar das áreas ocupadas” e regressar à suas posições iniciais em Sabinio do lado da RDC, sob control das das Forças Armadas da Republica Democática do Congo, da força regional e ainda da força da ONU a MONUSCO

Um comunicado final diz que a Comunidade de Países da África Oriental continuará a enviar tropas para a região

O comunicado diz ainda que deve cessar todo o apoio politico militar ao M23 e a todos os outros grupos armados locais e estrangeiros a operarem no leste da RDC e na região.