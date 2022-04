China Eastern retoma voos do Boeing 737-800 após acidente em Março

PEQUIM, 17 Abr il(Reuters) - A China Eastern Airlines começou a colocar os seus jactos Boeing 737-800 de volta em voos comerciais menos de um mês após que um acidente que matou 132 pessoas e levou a empresa a colocar em terra 223 aeronaves, disse a transportadora neste domingo (17).

A companhia aérea disse que realizou testes sistemáticos, verificações estruturais e dados de aeronavegabilidade verificados para cada uma das aeronaves, e que os voos de teste serão realizados em todos os aviões antes de retomarem os serviços comerciais.

Os aviões Boeing 737-800 com números de matrícula próximos ao que caiu em 21 de março ainda em verificações de manutenção e avaliação, disse a empresa à Reuters em comunicado.

Os dados do Flightradar24 mostraram no início do dia que o voo MU5843 da China Eastern, operado por uma aeronave Boeing 737-800 de três anos, decolou da cidade de Kunming, no sudoeste, às 09h58 (0158 GMT) no domingo e pousou em Chengdu, também no sudoeste da China.

Essa aeronave, que completou um voo de teste no sábado, retornou mais tarde a Kunming, de acordo com o Flightradar24.

Outro jacto Boeing 737-800 realizou um voo de teste na manhã de domingo em Xangai, onde a China Eastern está sediada, mostraram dados do Flightradar24.

A 21 de março, o voo MU5735, que estava em rota de Kunming para Guangzhou, caiu nas montanhas de Guangxi e matou 123 passageiros e nove tripulantes, no que foi o desastre aéreo mais mortal da China continental em 28 anos.

A China recuperou as duas caixas negras e disse que enviaria um relatório preliminar à agência de aviação da ONU (ICAO) dentro de 30 dias após o evento.