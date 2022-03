China confirma morte das 132 pessoas a bordo do voo MU5735

Todas as 132 pessoas a bordo do avião que caiu numa montanha no sul do país na segunda-feira, 21 de Março, foram confirmadas como mortas, informou a emissora estatal CCTV.



"Todos os 123 passageiros e nove tripulantes do voo MU5735 da China Eastern Airlines morreram a bordo em 21 de Março", disse a CCTV, citando o vice-diretor-geral da administração da aviação civil, Hu Zhenjiang.

O avião seguia de Kunming, na província ocidental de Yunnan, para o centro industrial de Guangzhou ao longo da costa oriental.

A China Eastern Airlines, com sede em Xangai, é uma das três maiores companhias aéreas da China e opera em rotas domésticas e internacionais que servem 248 destinos.



O avião, que perdeu rapidamente velocidade após as 6h20m UTC antes de entrar numa descida acentuada, parou de transmitir dados a sudoeste da cidade chinesa de Wuzhou.