Chade declara vitória contra rebeldes no norte do país

As autoridades militares o Chade declararam hoje vitória contra rebeldes no norte do país onde morreu recentemente em combate o presidente Idriss Deby.

O grupo rebelde Frente para a Alternância e Concórdia no Chade (FACT) não respondeu a um pedido de comentário aquela declaração.

Na capital N’Djamena multidões saudaram hoje o regresso de soldados vindos da linha da frente em colunas de tanques e carros blindados.

“O regresso triunfal do exército aos seus quartéis hoje, marca o fim de operações e a vitória do Chade”, disse a jornalistas o chefe de estado maior do exército Abakar Abdelkerim Daoud.

Numa base militar na capital o exército apresentou sentados no chão de areia dezenas de rebeldes capturados em combate.

Combatentes da FACT entraram no Chade provenientes da Líbia em Abril para tentar derrubar o governo de Deby cuja subsequente morte mergulhou o país numa crise política.

Os combates e a instabilidade política estavam a ser seguidos com preocupação através da região porque o Chade é uma potência importante na zona central de África e um aliado de longa data de países ocidentais no combate a militantes islâmicos atravé da região do Sahel.

No Sábado forças de segurança dispararam gás lacrimógeneo para dispersar manifestações contra o conselho militar liderado pelo filho do falecido presidente que assumiu o poder após a sua morte