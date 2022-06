Centenas de mulheres dormem em frente ao Hospital Geral do Huambo

Centenas de mulheres acompanhantes de doentes passamos noites ao relento em frente ao Hospital Geral do Huambo sem condições sanitárias.

As mulheres cozinham no local e descreveram como são forçadas a fazer as suas necessidades fisiológicas ao relento .

“Onde colectamos água tem muitas fezes", disseram elas à Voz da América. Muitas cientes que as suas condições põem em perigo a sua saúde

As mulheres acusaram o governo de nada fazer para aliviar a situação e queixaram-se também da falta de meios financeiros para poderem garantir o tratamento dos seus familiares.



A Voz da América procurou ouvir as autoridades de saúde na província do Huambo sem sucesso.

Outra situação que inquieta as comunidades locais é a queima do lixo hospitalar dentro da cidade.