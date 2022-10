Líderes mundiais felicitam Lula da Silva

Minutos depois da vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais desde domingo, 30, Chefes de Estado e de Governo começaram a dar os parabéns ao líder do PT.



O Presidente americano Joe Biden foi um dos primeiros a reagir, mas também líderes de Cabo Verde, Portugal, França, Espanha, Argentina, México, Chile, entre outros.



Joe Biden: “Envio os meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição para ser o próximo Presidente do Brasil após eleições livres, justas e credíveis. Estou ansioso para trabalhar com ele para continuar a cooperação entre os nossos dois países nos próximos meses e anos”.

José Maria Neves, Cabo Verde: “Felicito Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais. Espero podermos trabalhar juntos para reforçar ainda mais as relações de amizade e de cooperação entre Brasil e Cabo Verde”.



Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal: “O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em Janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados".

António Costa, primeiro-ministro de Portugal: “Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula da Silva pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais”.



Pedro Sánchez, Presidente do Governo espanhol: "Trabalharemos juntos pela justiça social, a igualdade e contra as alterações climáticas. Os teus êxitos serão os do povo brasileiro”.



Alberto Fernândez, Presidente da Argentina: “Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos".

Emmanuel Macron, Presidente da França: "Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países".



Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá: "O povo do Brasil falou. Estou ansioso para trabalhar com Lula, fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadianos e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. Parabéns, Lula!"



Gabriel Boric, Presidente do Chile: “"Lula. Alegria!"



Andrés Manuel López Obrador, Presidente do México: "Ganhou Lula, bendito povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo".

Na segunda volta das eleições presidenciais, Lula da Silva conseguiu 50,90 por cento dos votos contra 55, 27 por cento.