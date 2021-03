Calisto do Nascimento: Nós fizemos a diferença na vida dos jovens"

Em entrevista à Voz da América, o presidente do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe (CNJ STP), Calisto do Nascimento, comentou os sucessos e desafios dos seus três anos à frente da organização. Ele foi empossado como presidente do CNJ STP no dia 5 de março de 2018, no Centro Cultural Brasil-São Tomé.

Para Nascimento, a verdadeira liderança é aquela que se consegue fazer a diferença na vida das pessoas. "Hoje eu posso afirmar que nós fizemos isso"

Um dos maiores orgulhos de Nascimento foi o projeto de empoderamento e liderança feminino ELLA lançado em março de 2019, cujo o principal objetivo foi educar, capacitar e empoderar raparigas de 16 a 25 anos para se tornaram empreendedoras de sucesso, e líderes de si mesmas. Confira a entrevista para saber mais.