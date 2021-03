Liderança feminina e o "novo normal" são temas de conferência global

Em entrevista à Voz da América, a empreendedora, autora e palestrante motivacional, Tânia Tomé, falou sobre o “Global Womenice Summit 2021", evento global que será realizado online no dia 28 de março e reunirá várias personalidades, artistas, ativistas, escritoras, psicólogas e terapeutas para celebrar a mulher e o impacto delas na sociedade.

“Será uma festa de conhecimento, inspiração e networking,” contou. A conferência terá 35 oradoras de diversos países, incluíndo Brasil, Estados Unidos, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Entre as palestrantes estão a campeã moçambicana Lurdes Mutola, a brasileira Anielle Franco (irmã da vereadora do Rio de Janeiro de Marielle Franco), a escritora brasileira Djamila Ribeiro, a modelo angolana Sharam Diniz e a ministra do Género, Criança e Ação Social, Nyeleti Mondlane.

Tânia Tomé, presidente e curadora da Fundação Womenice, explicou que o Global Womenice Summit é apenas uma das iniciativas da plataforma, que pretende empoderar mulheres, jovens e crianças com vários projetos ao longo do ano. Outra iniciativa da plataforma é a revista “Global Womenice,” com previsão de lançamento para o dia 28 de março.