Cólera alastra-se pelo Sudão em meio à guerra civil

O Ministério da Saúde do Sudão informou hoje ter registado 1.049 casos de cólera, 73 deles fatais, em Cartum, nos Estados de Al-Jazira, ao sul, de Gedaref, a oeste.



Este surto acontece no momento em que o país enfrenta desde Abril uma guerra civil entre o chefe das Forças Armadas e o seu anterior vice e atual líder das paramilitares Forças de Apoio Rápido.

A capital Cartum tem sido um dos principais campos de batalha.



No total, nove Estados sudaneses registaram casos de dengue transmitida por mosquitos, com 49 mortes num total de 3.316 casos.

O Estado de Gedaref, que faz fronteira com a Etiópia, relatou 2.152 casos e 33 mortes.



Mesmo antes do início da guerra, o sistema de saúde do Sudão enfrentava muitas dificuldades para conter os surtos de doenças que se seguem à estação chuvosa do país, que começou em Junho.