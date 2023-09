Cartum em chamas à medida que a guerra arrasa todo o Sudão

As chamas tomaram conta da capital sudanesa no domingo, 17, e as forças paramilitares atacaram o quartel-general do exército pelo segundo dia consecutivo, segundo testemunhas, numa altura em que os combates atingem os seis meses de duração.



"Estão a ocorrer confrontos em torno do quartel-general do exército com vários tipos de armas", disseram testemunhas à AFP no domingo a partir de Cartum, enquanto outras relataram combates na cidade de El-Obeid, 350 quilómetros a sul.



Os combates entre o exército regular e as forças paramilitares de apoio rápido intensificaram-se no sábado, resultando no incêndio de vários edifícios importantes no centro de Cartum.



Em mensagens nas redes sociais verificadas pela AFP, os utilizadores partilharam imagens de chamas a devorar marcos do horizonte de Cartum, incluindo a torre da Greater Nile Petroleum Oil Company - um edifício cónico com fachadas de vidro que se tornou um emblema da cidade.



Desde a eclosão da guerra, a 15 de abril, entre o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e o seu antigo adjunto, o comandante da RSF Mohamed Hamdan Daglo, morreram cerca de 7.500 pessoas, segundo uma estimativa conservadora do Armed Conflict Location & Event Data Project.



O conflito deslocou mais de cinco milhões de pessoas, incluindo 2,8 milhões que fugiram dos incessantes ataques aéreos, fogo de artilharia e batalhas de rua nos bairros densamente povoados de Cartum.



Os milhões de pessoas que permanecem na cidade acordaram no domingo com nuvens de fumo a encobrir a linha do horizonte, enquanto o som das bombas e dos tiros irrompia pela capital.



"Ouvimos grandes estrondos", disseram à AFP no domingo testemunhas do distrito de Mayo, no sul de Cartum, onde o exército atacou bases da RSF com fogo de artilharia.



Segundo as Nações Unidas, pelo menos 51 pessoas foram mortas na semana passada em ataques aéreos a um mercado em Mayo, num dos ataques mais mortíferos da guerra.



A maior parte da violência tem-se concentrado em Cartum e na região ocidental de Darfur, onde os ataques com motivações étnicas perpetrados pelas RSF e pelas milícias aliadas deram origem a novas investigações do Tribunal Penal Internacional sobre possíveis crimes de guerra.



Também se registaram combates na região sul do Cordofão, onde, no domingo, testemunhas relataram novamente a troca de tiros de artilharia entre o exército e as RSF na cidade de El-Obeid.