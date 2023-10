Cidadãos do Sudão vivem no fio da navalha em meio a conflitos contínuos

Durante uma missão para solicitar apoio para milhões de sudaneses cujas vidas foram destruídas pela guerra, uma alta funcionária da ONU advertiu na quinta-feira que o povo do Sudão está a viver no fio da navalha e corre o risco de cair do penhasco se o mundo não se mobilizar para os ajudar na hora da necessidade.



As estatísticas da ONU mostram que o Sudão se tornou a crise de deslocação de pessoas que mais cresce no mundo desde que dois generais rivais mergulharam o país na guerra há quase seis meses.



Cerca de 5,4 milhões de pessoas estão deslocadas no Sudão ou em países vizinhos como refugiados.



"Isto representa uma média de mais de 30.000 por dia, muitos dos quais fogem apenas com a roupa do corpo", afirmou Clementine Nkweta-Salami, coordenadora humanitária e residente da ONU no Sudão.



A funcionária da ONU terminou uma visita de uma semana em Genebra, onde se reuniu com países doadores para procurar apoio para a operação humanitária da ONU no Sudão, que está gravemente subfinanciada.



Até à data, apenas foi recebido um terço dos 2,6 mil milhões de dólares necessários para prestar assistência vital a mais de 18 milhões de pessoas.

"Conheci mães no Sudão que me disseram que não sabiam onde encontrar a próxima refeição para os seus filhos. Conheci famílias que dormem em abrigos improvisados, lutam para encontrar comida e água, não têm acesso a cuidados de saúde, os seus filhos não frequentam a escola e os chefes de família não trabalham", disse Nkweta-Salami.



A Comissária referiu que metade dos 24,7 milhões de sudaneses necessitam de ajuda humanitária e de proteção, alertando que "os conflitos, as deslocações e os surtos de doenças ameaçam consumir todo o país".

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirma que o último relatório integrado de segurança alimentar (IPC) revela que "20,3 milhões de pessoas no Sudão enfrentam um elevado nível de insegurança alimentar aguda, o que faz deste um dos países com maior insegurança alimentar do planeta".



Para piorar a situação, a Comissária afirma que as partes em guerra não cumprem as suas promessas.



"Há quatro meses, as partes reunidas em Jeddah comprometeram-se a reduzir a intensidade dos combates, a minimizar os danos aos civis e a abster-se de quaisquer ataques desproporcionados. Mas desde então, a matança de civis tem continuado em Cartum, em Nyala, em al-Fasher e noutras áreas".



Segundo o Ministério da Saúde do Sudão, 1.265 pessoas morreram e 8.396 ficaram feridas desde o início dos combates entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido paramilitares, em meados de abril.



As agências da ONU acreditam que o número real de vítimas é provavelmente muito superior. O confronto entre as forças armadas também desencadeou a violência intercomunitária no Darfur Ocidental, provocando muitas vítimas, deslocações e pilhagens generalizadas.



Nkweta-Salami disse que, até à data, as agências da ONU conseguiram distribuir ajuda a pelo menos 3,6 milhões de pessoas através de dois pontos de acesso principais - Porto Sudão e do Chade para o Darfur.