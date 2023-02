Bombardeios russos matam três pessoas em Kherson

Os bombardeamentos russos mataram três membros adultos de uma família na região sul ucraniana de Kherson no domingo, disseram as autoridades regionais.



Quatro outros - incluindo duas crianças - ficaram feridos quando uma carapaça voou para o pátio de uma casa na aldeia de Burgunka, informaram as autoridades.



"Os ocupantes russos mataram uma família na região de Kherson", disse a administração regional num comunicado.



"Três pessoas morreram no local da tragédia - o pai, a mãe e o tio".

Separadamente, um rapaz de 8 anos foi ferido pelos bombardeamentos na mesma aldeia, disseram as autoridades regionais.



Em Setembro, o Presidente russo Vladimir Putin anunciou a anexação de quatro regiões ucranianas, incluindo Kherson.



Em Novembro, Moscovo ordenou às suas tropas que se retirassem da cidade de Kherson, numa humilhante derrota para o exército russo.



Na Rússia, o governador da região fronteiriça de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que uma jovem mulher foi morta por bombardeamentos ucranianos na aldeia de Novaya Tavolzhanka.