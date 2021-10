Bomba explode à entrada de mesquita em Cabul

A explosão de uma bomba em frente à mesquita principal de Cabul na tarde de domingo matou e feriu vários civis afegãos, disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

Foi o primeiro ataque desse tipo na capital desde o final de Agosto, quando um homem-bomba suicida do Estado Islâmico-Província de Khorasan matou cerca de 200 pessoas, incluindo 13 soldados americanos, perto do aeroporto de Cabul.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque deste domingo à mesquita Eid Gah no centro da cidade e aparentemente foi direccionado a um grupo de pessoas que rezava pela mãe de Mujahid, que faleceu recentemente.

O porta-voz do Talibã baseado no Catar, Suhail Shaheen, disse que Mujahid estava "seguro" junto com outros colegas porque a explosão aconteceu longe do local onde eles estavam. A afiliada do Estado Islâmico Afegão, também conhecida como ISIS-K, reivindicou uma série de ataques nas províncias orientais de Nangarhar e Kunar na última semana, matando dezenas de civis e combatentes do Talibã.