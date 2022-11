Black Friday leva com a porta na cara na Bélgica

A famosa Black Friday, que marca o dia em que muitas lojas vendem os seus produtos a preços mais baratos, teve uma reacção negativa na Bélgica, onde algumas empresas rejeitaram as promoções e optaram por fechar por um dia ou até se ofereceram para reparar roupas usadas gratuitamente.



Na loja de roupa Xandres, na cidade flamenga de Gand, uma placa na janela dizia "Green Friday [Sexta-feira Verde] - fechada a 25 de Novembro - faça arranjos na sua roupa gratuitamente".

Sinais nos pontos de venda da cadeia de vestuário convidaram os clientes nas últimas semanas a levar roupas rasgadas ou usadas à loja para que sejam reparadas gratuitamente. Na sexta-feira, o pessoal da empresa estava a arranjar a roupa dos clientes na sede da empresa.



Nos próximos dias, os clientes podem recolher o seu vestuário reparado nas lojas da empresa.



"A ideia por detrás da Black Friday é comprar a maior quantidade possível de roupa com o maior desconto possível. Isso não corresponde à nossa filosofia de sustentabilidade", disse à Reuters o Chefe Executivo da Xandres, Patrick Desrumaux.



"Hoje em dia não se pode comprar nada de nós. Todas as nossas lojas estão fechadas, a loja virtual está fechada e, em vez de vender, vamos conceder uma vida mais longa à roupa, reparando toda a roupa que foi trazida", disse ele.



Muitos compradores na cidade portuária medieval não podiam estar mais de acordo.



"Se eu precisar de alguma coisa, compro-a quando precisar. Não acredito nos preços da Black Friday. Sempre tive a sensação de que estamos a ser enganados: primeiro os preços sobem, depois há um desconto nisso", disse o florista reformado Bart Vanderelsken.



Xandres não foi o único outlet a resistir ao frenesim da Black Friday.



A cadeia de acessórios de casa e jardim Dille & Kamille fechou todas as suas lojas na Bélgica, Holanda e Alemanha, bem como a sua loja na Internet, e sugeriu aos clientes que dessem um passeio na natureza, alimentassem as aves ou se voluntariassem em organizações ambientais.



"Encontrará a felicidade na natureza, não em descontos", lia-se numa placa na sua loja de Gand.



Tycho Van Hauwaert, um perito em economia circular do grupo ambiental BBL, disse esperar que mais lojas se juntem à tendência da Sexta-feira Verde à medida que os consumidores fazem a ligação entre o seu comportamento de compra e as alterações climáticas.



"A Black Friday só alimenta a chama do consumo de produtos descartáveis ... circularidade deve tornar-se a norma, o que significa produtos que duram mais tempo, produtos que podem ser reparados, produtos que são recicláveis", disse Van Hauwaert.