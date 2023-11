Biden-Xi, um encontro que levou um ano a preparar

O Presidente Joe Biden e o Presidente chinês Xi Jinping sentaram-se juntos na quarta-feira nos arredores de São Francisco, onde os líderes asiáticos se reuniram para uma cimeira anual. Passou quase exatamente um ano desde o seu último encontro em Bali, na Indonésia, à margem de outra reunião mundial.

Para além de uma reunião bilateral formal, Biden e Xi partilharam um almoço com conselheiros de topo e passearam pelos terrenos verdejantes da luxuosa propriedade onde decorreu o encontro.

Ainda não se sabe se os pandas chineses regressarão ao jardim zoológico de Washington. Mas Biden disse que a reunião incluiu "algumas das discussões mais construtivas e produtivas que já tivemos". Eis um resumo do que se passou durante o dia.

Novos acordos

Biden deixou a reunião com compromissos sobre questões fundamentais.

Xi concordou em ajudar a reduzir a produção do fentanil ilícito que é um componente mortal das drogas vendidas nos Estados Unidos. Um alto funcionário da administração, que falou sob condição de anonimato para discutir uma reunião privada, disse que a mudança será um revés para os traficantes de droga latino-americanos.

"Vai salvar vidas e eu apreciei o empenho do Presidente Xi nesta questão", disse Biden numa conferência de imprensa após a sua reunião.

Além disso, Biden e Xi chegaram a um acordo para retomar as comunicações entre militares. Isso significa que o Secretário da Defesa, Lloyd Austin, falará com o seu homólogo chinês assim que alguém for nomeado para o cargo, disse o funcionário. Compromissos semelhantes terão lugar a montante e a jusante da cadeia de comando militar.

O funcionário disse que Biden foi "muito claro" para Xi que tais comunicações entre os EUA e a China deveriam ser institucionalizadas e que "não são feitas como um presente ou um favor para nenhum dos lados".

Biden disse que os EUA e a China também falariam mais sobre inteligência artificial.

"Vamos reunir nossos especialistas e discutir questões de risco e segurança", disse ele.

Os acordos ajudaram a cumprir o objetivo da Casa Branca para a reunião - provar aos eleitores que a dedicação de Biden à diplomacia pessoal está a dar frutos.

No domingo, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse à CNN que Biden queria "maneiras práticas" de mostrar que o encontro com Xi pode ajudar a "defender os interesses americanos e também fazer progressos nas prioridades do povo americano".

Zoe Liu, membro do Conselho de Relações Exteriores para estudos sobre a China, descreveu a reunião entre Biden e Xi como um passo positivo, embora incremental.

"Estes acordos não vão alterar os desafios estruturais das relações bilaterais, mas abrem caminho a discussões mais pormenorizadas a nível de trabalho, o que é mais importante", afirmou.

Desafios económicos

Xi chegou a São Francisco numa altura de desafios económicos na China, onde o envelhecimento da população e o aumento da dívida têm dificultado a recuperação da pandemia de COVID-19.

De acordo com a descrição da reunião feita por Pequim, Xi pressionou Biden a levantar as sanções e a alterar as políticas de controlo das exportações de equipamento sensível.

"Sufocar o progresso tecnológico da China não é mais do que uma tentativa de conter o desenvolvimento de alta qualidade da China e privar o povo chinês do seu direito ao desenvolvimento", disse a leitura. "O desenvolvimento e o crescimento da China, impulsionados por sua própria lógica inerente, não serão interrompidos por forças externas."

Não há indicação de que Biden concordará em tomar tais medidas. Mas mesmo a reunião em si poderia acalmar os nervos nervosos na China, onde há sinais de que o investimento estrangeiro está a diminuir.

Zhang Lei, um homem de negócios chinês cuja empresa, Cheche Group, está cotada na NASDAQ, disse que reuniões de alto nível como a de Biden e Xi podem ajudar a assegurar as empresas que têm hesitado em investir na China.

"Os confrontos não funcionam", afirmou. "Não se ganha dinheiro com confrontos".

É uma questão pessoal

Biden e Xi conhecem-se há anos, e Biden repete frequentemente a história das suas reuniões quando ambos eram vice-presidentes.

Mas na quarta-feira foi a vez de Xi fazer referência aos seus encontros anteriores durante breves comentários públicos, embora tenha evitado os enfeites que Biden costuma acrescentar à história. “Isso foi há 12 anos”, disse Xi. “Ainda me lembro de nossas interações muito vividamente e isso sempre me traz muitas reflexões.”

Biden também enfatizou a duração de seu relacionamento e o valor de suas interações. “Nem sempre concordamos, o que não foi uma surpresa para ninguém, mas as nossas reuniões sempre foram francas, diretas e úteis”, disse Biden. E acrescentou: “É fundamental que você e eu nos entendamos claramente, de líder para líder, sem equívocos ou falhas de comunicação”.

As reuniões bilaterais nem sempre têm a um toque pessoal, e Biden e Xi foram flanqueados por conselheiros em lados opostos de uma longa mesa. No entanto, um alto funcionário do governo disse que eles falaram sobre suas esposas e Biden desejou um feliz aniversário à esposa de Xi. O funcionário, que pediu anonimato para discutir uma conversa privada, disse que Xi estava envergonhado e admitiu que se esqueceu do próximo aniversário da sua esposa porque tem trabalhado muito.