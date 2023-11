Sindicalistas angolanos denunciam “escravatura” em empresas chinesas

Sindicalistas angolanos denunciaram condições de “escravatura autêntica” em empresas estrangeiras, principalmente chinesas algo que o governo diz estar a combater.

Os relatos são feitos por trabalhadores angolanos em firmas sobretudo de chineses, em que trabalhadores ficam meses sem ter contacto com os seus familiares.

Noutros casos são submetidos a trabalhos forçados como se de escravos se tratassem. Estes casos estão, segundo o líder da central sindical CGSILA, Francisco Jacinto, no caderno reivindicativo remetido às autoridades do país.



"Trabalhadores com um horário de estarem acantonados na mata durante quatro meses sem poder os familiares, sem poder encontra-se com a esposa durante quatro meses", diz.

"Estamos a falar das piores condições laborais que existem no país, uma escravatura autêntica"quando essas actos são "praticados por empresas estrangeiras sobretudo asiáticas mas agora já com a conivência de angolanos", conta Francisco Jacinto.

O sindicalista diz que "estes casos fazem parte do nosso caderno reivindicativo".



São casos reconhecidos pelo executivo e a que estão a ser dados os tratamentos devidos como assegurou o secretário de Estado

do trabalho Pedro Filipe.



"O tema escravatura laboral trazida aqui, nós não vamos escamotear a verdade há situações extremamente críticas e temos de ter coragem suficiente de admitir a existência deste tipo de infracções, para que possamos tomar as medidas que se impõem, disse Filipe para quem "mais do que as multas há casos que constituem crimes e nestes casos, temos estado a encaminhar os casos a PGR."



O facto da maioria destes casos serem em empresas asiáticas, principalmente chinesas, é algo "os nossos colegas da inspeção Geral do Trabalho tem estado a fazer um trabalho muito incisivo sobre estas superfícies".