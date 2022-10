Lula eleito Presidente do Brasil

Luiz Inácio "Lula" da Silva foi eleito neste domingo, 30, Presidente do Brasil ao derrotar o actual Chefe de Estado, Jair Bolsonaro, ao conseguir 50,85 por cento dos votos quando estão contabilizados 99,2 por cento dos votos.



O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57, menos de três horas após o encerramento das urnas.

Com esta vitória, Lula vai ter um terceiro mandato, sendo o primeiro Presidente a regressar ao Palácio da Alvorada, por via democrática.



É também a primeira vez desde a democratização do Brasil que um Presidente não é reeleito, no caso Jair Bolsonaro.

Torneiro mecânico, líder sindical e membro fundador do PT, Lula da Silva tomará posse no cargo no dia 1 de Janeiro de 2023.



Ele terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, quatro vezes governador de São Paulo, e que foi seu adversário na eleição de 2006.