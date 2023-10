Biden declara que o apoio a Israel e à Ucrânia é "vital" para a segurança dos EUA

O Presidente Joe Biden declarou que é "vital para a segurança nacional dos Estados Unidos" que Israel e a Ucrânia tenham sucesso nas suas guerras, defendendo na quinta-feira à noite o aprofundamento do envolvimento dos EUA em dois conflitos estrangeiros imprevisíveis, enquanto se preparava para pedir milhares de milhões de dólares em assistência militar para ambos os países.



Se for permitido que a agressão internacional continue, Biden disse num raro discurso na Sala Oval, "o conflito e o caos podem se espalhar em outras partes do mundo".

"O Hamas e Putin representam ameaças diferentes", disse Biden. "Mas eles partilham isto em comum: ambos querem aniquilar completamente uma democracia vizinha."



Ele disse que enviaria um pedido urgente de financiamento ao Congresso, que deve ser de cerca de 100 biliões de dólares no próximo ano.

A proposta, que será revelada nesta sexta-feira, 20 de outubro, inclui dinheiro para a Ucrânia, Israel, Taiwan, ajuda humanitária e gestão de fronteiras, de acordo com pessoas familiarizadas com as deliberações que se recusaram a falar publicamente antes do anúncio, de acordo com a Associated Press.



"É um investimento inteligente que vai pagar dividendos para a segurança americana durante gerações", disse Biden.



Biden espera que a combinação de todas estas questões numa única peça legislativa crie a coligação política necessária para a aprovação do Congresso. O seu discurso surge um dia depois da sua viagem a Israel, onde demonstrou solidariedade com o país na sua batalha contra o Hamas e pressionou por mais assistência humanitária aos palestinianos na Faixa de Gaza.

Divisões partidárias internas

Biden enfrenta uma série de grandes desafios enquanto tenta garantir o dinheiro junto do Congresso. A Câmara dos Representantes continua num caos porque a maioria republicana não conseguiu selecionar um presidente para substituir Kevin McCarthy, que foi destituído há mais de duas semanas.

Além disso, os republicanos conservadores opõem-se ao envio de mais armas para a Ucrânia, uma vez que a sua batalha contra a invasão russa se aproxima da marca dos dois anos. O anterior pedido de financiamento de Biden, que incluía 24 mil milhões de dólares para ajudar nos próximos meses de luta, foi retirado da legislação orçamental no mês passado, apesar de um apelo pessoal de Zelenskyy.



A Casa Branca avisou que o tempo está a esgotar-se para evitar que a Ucrânia, que recentemente se esforçou por progredir numa contra-ofensiva extenuante, perca terreno para a Rússia devido à escassez de armas.



Resistência à ajuda a Israel



Por outro lado, haverá resistência do outro lado do espetro político quando se trata de assistência militar a Israel, que tem estado a bombardear a Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro.

Os críticos acusam Israel de matar indiscriminadamente civis e de cometer crimes de guerra ao cortar o fornecimento de bens essenciais como alimentos, água e combustível.



O apoio bipartidário a Israel já sofreu uma erosão nos últimos anos, uma vez que os democratas progressistas se tornaram mais francos na sua oposição à ocupação de décadas do território palestiniano, que é amplamente considerada ilegal pela comunidade internacional.



Também há rumores de desacordo dentro da administração de Biden. Josh Paul, um funcionário do Departamento de Estado que supervisionava o gabinete de ligação com o Congresso que lidava com a venda de armas estrangeiras, demitiu-se devido à política dos EUA em matéria de transferência de armas para Israel.



"Não posso trabalhar para apoiar um conjunto de decisões políticas importantes, incluindo a entrega de mais armas a um dos lados do conflito, que considero serem míopes, destrutivas, injustas e contraditórias com os valores que defendemos publicamente", escreveu numa declaração publicada na sua conta do LinkedIn.



Paul terá sido o primeiro funcionário a demitir-se em oposição à decisão da administração de aumentar a assistência militar a Israel após o ataque de 7 de outubro.



Durante a sua visita a Telavive na quarta-feira, Biden disse a Israel que "não vos deixaremos nunca sozinhos". No entanto, advertiu os israelitas para não serem "consumidos" pela raiva, como disse que os Estados Unidos foram após os ataques de 11 de setembro de 2001.