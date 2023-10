A Ucrânia e a Rússia lançaram novos ataques mútuos no sábado

Os bombardeamentos ucranianos mataram uma pessoa na região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov.



Por seu lado, a Rússia lançou um ataque com mísseis contra a região ucraniana de Odesa durante a noite. Segundo as autoridades locais, quatro pessoas ficaram feridas no ataque, que foi lançado a partir da Crimeia ocupada pela Rússia.



As forças russas abateram um drone ucraniano perto de Moscovo na madrugada de sábado, segundo a Tass, a agência noticiosa estatal russa.



Entretanto, analistas afirmam que as imagens de satélite mostram "um número sem precedentes de vagões de mercadorias" nas instalações ferroviárias de Tumangang, na Coreia do Norte, localizadas na fronteira entre a Coreia do Norte e a Rússia.



Os analistas do Beyond Parallel, uma unidade do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, afirmam que o tráfego ferroviário é maior do que o registado nos últimos cinco anos. Segundo eles, o tráfego "indica provavelmente o fornecimento de armas e munições pela Coreia do Norte à Rússia", na sequência da recente cimeira entre os dois países.



Segundo a organização, as lonas que cobrem os contentores impossibilitam a identificação do seu conteúdo. Mas a organização diz que é "provável que estes carregamentos sejam para apoiar a Rússia na sua guerra com a Ucrânia", em linha com a recente declaração dos EUA de que a Coreia do Norte começou a transferir artilharia para a Rússia.



Na sexta-feira, o presidente do parlamento russo disse que os legisladores vão reavaliar a possibilidade de revogar a ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, um acordo global de testes nucleares.

A declaração de Volodin foi feita depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter avisado que Moscovo poderia considerar a possibilidade de revogar a ratificação do pacto internacional, uma vez que os Estados Unidos nunca o ratificaram.