Benguela: Desalojados das Salinas "foram atacados com cães"

Cidadãos desalojados do bairro das Salinas, em Benguela, detidos por alegada desobediência quando protestavam contra a venda de terrenos, apresentaram-se com ferimentos no julgamento sumário, nesta terça-feira, 13, como resultado do que ativistas disseram ser o resultado da violência policial.



No Tribunal da Comarca, ainda antes do arranque da sessão, o activista Emerson Marcos, que disse ter testemunhado a ocorrência, contou que a maior parte dos catorze ex-moradores das Salinas no banco dos réus foram atacados por cães da polícia.

‘’Não apareceu ninguém da Administração, ninguém do Governo, e o comandante da Polícia mandou soltar os cães, muitas senhoras foram atacadas, estão aqui para o julgamento” disse Marcos.

“Sei que vão dizer que houve desacato, mas não, a população fugia para não ser agredida’’, acrescentou

Também a activista Sara Paulo, professora e jurista, foi a julgamento, um dia após ter sido detida, por suposto desacato às autoridades ao filmar a resposta da Polícia Nacional à manifestação de famílias que exigem as terras.