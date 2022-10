Autoridades russas ordenam evacuação de Kherson

As autoridades russas instaladas na Ucrânia disseram a todos os residentes de Kherson para deixarem a cidade "imediatamente" no sábado, antes de um esperado avanço das tropas ucranianas que empreenderam uma contra-ofensiva para reconquistar uma das primeiras áreas urbanas que a Rússia tomou depois de invadir o país.



Num post do serviço de mensagens Telegram, a administração regional pró-Kremlin apelou aos civis para utilizarem as travessias de barco sobre um grande rio para se deslocarem mais profundamente para o território russo, citando uma situação tensa na frente e a ameaça de bombardeamentos e alegados "ataques terroristas" por parte de Kyiv.



Kherson tem estado nas mãos da Rússia desde os primeiros dias da guerra de quase 8 meses na Ucrânia. A cidade é a capital de uma região com o mesmo nome, uma das quatro que o Presidente russo Vladimir Putin anexou ilegalmente no mês passado e colocou sob a lei marcial russa na quinta-feira.

Na sexta-feira, as forças ucranianas bombardearam as posições russas em toda a província, visando as rotas de reabastecimento das forças pró-Kremlin através do rio Dnieper e aproximando-se para fazer um ataque total à cidade de Kherson. A Ucrânia retomou algumas aldeias no norte da região desde o lançamento da sua contra-ofensiva em finais de Agosto.



Oficiais instalados na Rússia foram relatados como tentando desesperadamente transformar a cidade de Kherson - um objectivo primordial para ambos os lados devido às suas indústrias e portos chave - numa fortaleza, enquanto tentavam deslocar dezenas de milhares de residentes.



O Kremlin colocou cerca de 2.000 recrutados na região circundante para repor as perdas e reforçar as unidades da linha da frente, de acordo com o pessoal geral do exército ucraniano.