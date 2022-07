EUA anunciam pacote de ajuda militar de 820 milhões de dólares para a Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira detalhes sobre a ajuda militar adicional orçada em 820 milhões de dólares para a Ucrânia, incluindo novos sistemas de mísseis terra-ar e radar contra-artilharia.



O último pacote de ajuda foi concebido para auxiliar a Ucrânia a combater a utilização de mísseis de longo alcance pela Rússia e segue os apelos das autoridades ucranianas para que os países ocidentais enviem sistemas de armamento mais avançados que possam corresponder melhor ao equipamento de Moscovo.



O Pentágono disse na sexta-feira, 1 de Julho, que a administração Biden enviou até agora 7,6 mil milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia, incluindo quase 7 mil milhões de dólares desde o início da invasão russa da Ucrânia, no final de Fevereiro.



O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse numa conferência de imprensa durante a cimeira desta semana da NATO, em Madrid, que os Estados Unidos vão "apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário".

O 14º pacote norte-americano de ajuda militar à Ucrânia inclui dois sistemas de defesa aérea, conhecidos como NASAMS, que podem ajudar as forças ucranianas a defenderem-se contra mísseis de cruzeiro e aviões.



Um alto funcionário norte-americano afirmou que os sistemas são sistemas de defesa padrão da NATO e fazem parte de um esforço para actualizar as defesas aéreas da Ucrânia de um sistema da era soviética para um sistema moderno.

"Os ucranianos estão a fazer um magnífico trabalho de empregar os seus sistemas de defesa aérea existentes, mas todos sabemos que sistemas do tipo soviético significam que é feito em russo... por isso, com o tempo, será mais difícil de sustentar com as peças sobressalentes", disse o funcionário.



O último pacote de ajuda militar também fornece aos ucranianos até 150.000 munições de artilharia de 155 mm, bem como munições adicionais para sistemas de foguetes de médio alcance que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia em Junho.



O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou no seu discurso diário: "Estou especialmente grato aos Estados Unidos da América e pessoalmente a Biden pelo novo pacote de apoio para a Ucrânia. ... Não estamos menos activos nas negociações sobre outras novas armas dos nossos parceiros... Estamos a fazer tudo para quebrar a vantagem dos ocupantes".



Na frente de batalha de sexta-feira, pelo menos 21 pessoas foram mortas e dezenas de feridos em ataques com mísseis russos na região de Odesa, na Ucrânia. Pelo menos um dos locais atingidos foi um edifício residencial. Oficiais militares ucranianos disseram que duas crianças estavam entre os mortos, e que a busca de sobreviventes está em curso.

O míssil atingiu o edifício de nove andares na cidade de Bilhorod-Dnistrovskyi, de acordo com uma declaração do Ministério da Defesa da Ucrânia.