Aumenta a violência entre israelitas e palestinos

Aviões do Israel atacaram Gaza no início deste sábado, 15, e militantes do Hamas responderam disparando foguetes contra Israel, na quinta noite de violência entre os dois lados.

Um ataque aéreo matou, pelo menos, 10 palestinos, incluindo crianças. Outro ataque matou, pelo menos, duas pessoas, disseram as autoridades de saúde da Palestina.

As tensões aumentaram ainda mais no sábado, quando os palestinos marcaram o Dia Nakba ou Dia da Catástrofe, comemorando a destruição da pátria palestina em 1948 para a criação de Israel.

Na sexta-feira, a violência cresceu entre israelitas e palestinos, com combates na Cisjordânia, bombardeamento aéreo em Gaza e a agitação de árabes no Israel.

Em toda a Cisjordânia, centenas de palestinos entraram em confronto com a polícia do Israel, atirando pedras e queimando pneus, nos maiores protestos na região em vários anos.

Autoridades palestinas relataram que 11 palestinos foram mortos na violência.

Em Israel, a violência comunal estrebentou pela quarta noite, com multidões de judeus e árabes se enfrentando na cidade de Lod.

Israel colocou tropas terrestres na sua fronteira com a Faixa de Gaza controlada pelos palestinos, aumentando os temores de que o conflito de cinco dias pudesse se transformar numa guerra total.

Um porta-voz militar israelita, o tenente-coronel Jonathan Conricus, disse que o foco do ataque de Israel a Gaza foi o elaborado sistema de túneis que o Hamas construiu ao longo dos anos. Israel disse que estava a limpar os túneis antes de uma possível invasão terrestre.

Cerca de nove mil militares israelitas na reserva foram convocados para se juntar a outras tropas ao longo da fronteira.

Violência sem precedentes

O sheik Ikrima Sabri, que liderou as orações na sexta-feira na mesquita de al-Aqsa, disse à Reuters que a "santidade da mesquita foi violada várias vezes durante o mês sagrado do Ramadão" e descreveu tais violações como “sem precedentes” desde 1967, o ano da Guerra dos Seis Dias entre árabes e israelitas.

Na referida guerra, Israel conquistou a Cidade Velha de Jerusalém, onde fica a mesquita, entre outros territórios ainda disputados.

As autoridades de saúde disseram que 13 pessoas foram mortas no norte de Gaza na sexta-feira - feriado muçulmano de Eid al-Fitr - incluindo uma mulher e seus três filhos, cujos corpos foram recuperados dos escombros da sua casa.

Desde que os combates começaram, cinco dias atrás, pelo menos 134 palestinos foram mortos, incluindo pelo menos 32 crianças e 11 mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que acrescentou que 900 pessoas ficaram feridas. Oito israelitas morreram nos ataques com foguetes, incluindo um menino de seis anos.

Redução da tensão

O Conselho de Segurança da ONU concordou em reunir no domingo, 16, para discutir a situação, depois planos para uma reunião terem sido adiados por preocupações dos Estados Unidos.

“Os EUA continuarão a se envolver activamente na diplomacia nos mais altos níveis para tentar diminuir as tensões”, escreveu a embaixadora americana nas Nações Unidas Linda Thomas-Greenfield no Twitter.

Um porta-voz da embaixada de Israel em Washington, Elad Strohmayer, disse à VOA que o embaixador na ONU, Gilad Erdan, vai informar ao Conselho de Segurança que Israel está a tentar minimizar as baixas civis entre os palestinos enquanto luta contra o Hamas.

“O Conselho de Segurança não deve igualar moralmente as actividades militares defensivas de Israel aos crimes de guerra indiscriminados do Hamas. Se fizermos essa equação, o Hamas está a vencer e não devemos deixar a comunidade internacional dar essa vitória ao Hamas, e os EUA estão connosco nisso ”, disse Strohmayer.

As autoridades israelitas dizem que a maioria dos palestinos mortos nos ataques aéreos em Gaza são combatentes do Hamas, e o Hamas reconheceu que alguns de seus principais comandantes foram mortos por Israel.

Israel enfrentou críticas internacionais por vítimas civis durante as três guerras anteriores em Gaza.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou na sexta-feira que, se a luta não for interrompida, o conflito poderia “desencadear uma segurança incontida e crise humanitária” e “fomentar ainda mais o extremismo”, de acordo com o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

O enviado dos EUA para a região, Hady Amr, subsecretário assistente para Israel e Assuntos Palestinos, chegou a Israel na sexta-feira como parte dos esforços de mediação do governo Biden.

A violência recente é a maior batalha entre o grupo militante palestino e as forças israelitas, desde a guerra de 2014 em Gaza. Foi desencadeado pela crescente agitação sobre o controlo de Jerusalém e tentativas de colonos judeus de assumir o controle de comunidades controladas por árabes.

Os esforços de mediação global para encerrar os combates continuam com as autoridades egípcias pressionando o Hamas e os EUA e outros que trabalham com autoridades do Israel, em Tel Aviv, de acordo com dois funcionários da inteligência egípcia.

“As negociações tomaram um caminho real e sério na sexta-feira”, disse uma autoridade palestina, de acordo com a Reuters. “Os mediadores do Egipto, Qatar e das Nações Unidas estão a intensificar os seus contatos com todos os lados na tentativa de restaurar a calma, mas um acordo ainda não foi fechado.”