Ataque cibernético deita abaixo sites do Governo da Ucrânia

Um ataque cibernético em massa deitou abaixo páginas oficiais do Governo ucraniano na internet na noite da quinta-feira, 13.

Até este momento, páginas do Ministério das Relações Exteriores, do Gabinete de Ministros, da Política Agrária, do Conselho de Segurança e Defesa e do Ministério da Educação e Ciência continuam fora do ar.

"Devido ao ataque global na noite de 13 para 14 de Janeiro de 2022, o site oficial do Ministério da Educação e Ciência está temporariamente fora do ar", anunciou aquele departamento nas redes sociais.

Em alguns dos sites há um texto em três idiomas, ucraniano, polaco e russo, a informar que todos os dados de ucranianos na rede tornaram-se públicos.

A Ucrânia tem sido alvo de diversos ataques cibernéticos nos últimos anos, com as suspeitas a recair sobre a Rússia, que sempre nega qualquer envolvimento.