O "jogo" de Putin com o Ocidente

As discussōes debruçam-se, entre outras questōes, sobre a acumulação maciça de tropas de Moscovo ao longo da fronteira com a Ucrânia e as exigências russas de garantias de segurança ocidentais.

"Vamos ouvir as preocupações da Rússia" sobre os exercícios militares da NATO na Europa Central e Oriental, disse Blinken ao programa "Estado da União" da CNN, mas acrescentou: "Vão ter de ouvir as nossas" sobre as 100.000 tropas que a Rússia acumulou ao longo do flanco oriental da Ucrânia.

Entretanto, a agência noticiosa estatal russa RIA citou o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Ryabkov como dizendo ser inteiramente possível que as conversações EUA-Rússia, marcadas para começar no domingo à noite e continuar na segunda-feira em Genebra, pudessem terminar abruptamente após uma única reunião.

José Milhazes é um jornalista português que viveu e cobriu a Rússia durante décadas. Em conversa com a VOA, ele diz que não há alternativa a não ser a diplomacia, e que a Ucrânia não está hoje na mesma posição de fragilidade militar que se encontrava quando Moscovo anexou a peninsula Crimeia reivindicada por Kiev.