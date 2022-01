Associações de taxistas suspendem greve e denunciam prisão de 100 dos seus membros

As associações de taxistas de Angola suspenderam a greve iniciada ontem devido, segundo os seus dirigentes, à perseguição por parte das autoridades que detiveram cerca de 100 colegas, como forma de intimidação.

Em conferência de imprensa nesta terça-feira, 11, em Luanda, os presidentes da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), da Associação dos Taxistas de Angola (ATA) e da Associação dos Taxistas e Luanda (ATL), que lutam contra o tratamento desigual das autoridades em relação aos transportes colectivos, a falta de cartão profissionalizante e o mau estado das estradas, dizem que podem regressar à paralisação a qualquer instante, principalmente se as perseguições aos seus filiados e líderes persistirem.

Francisco Paciente, Rafael Inácio e Manuel Faustino, deunciaram uma série de perseguições ainda hoje e demarcaram-se dos acontecimentos de segunda-feira.

O presidente da ANATA, que anunciou a suspensão da greve, negou que os taxistas estejam envolvidos nos tumultos de ontem e diz estarem em abertos ao diálogo com o Governo.

Francisco Paciente explicou que “orientámos mais de 40 mil taxistas, divididos em staffs, para fazerem uma paralisação pacífica, sem agressões a quem não aderisse” e denunciou o que classificou de “mentira grosseira da comunicação social pública”, ao acusar os taxistas que, segundo ele, “foi o que provocou que pessoas, supostamente aborrecidas por falta de táxi, e por aproveitamento de quem não sabemos, protagonizassem os incidentes que ocorreram no Benfica".

Ontem, no início da greve, residentes atearam fogo na sede do comité de acção do MPLA no bairro Benfica e num autocarro do Ministério da Saúde, que ficou completamente destruído.

A polícia informou ter detido 17 pessoas e o secretário provincial do MPLA, Bento Bento, pediu esclarecimentos à UNITA por, segundo ele, "haver pessoas com a indumentárias" daquele partido entre os atacantes.

Em resposta, o secretário provincial da UNITA, Nelito Ekuikui, condenou o acto e, sobre a acusação da MPLA, diz que tudo aponta ter sido "uma cabala política do regime para incriminar o partido" do galo negro.