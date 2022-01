Líder do MPLA em Luanda quer esclarecimentos da UNITA sobre incêndio à sua sede no Benfica

O primeiro secretário do MPLA em Luanda aponta o dedo à UNITA e pede ao maior partido da oposição angolana esclarecimentos sobre o incêndio de que foi alvo a sede do seu Comité de Acção no bairro do Benfica, nesta segunda-feira, 10.

O edifício foi alvo da fúria de residentes que também incendiaram um autocarro do Ministério da Saúde.

A Polícia Nacional (PN) deteve 17 pessoas.

Os tumultos aconteceram no dia em que teve início uma greve convocada pela Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), a Associação dos Taxistas de Angola (ATA) e a Associação dos Taxistas de Luanda (ATL) e estendeu-se a várias províncias do país.

Os taxistas negam qualquer ligação à vandalização da sede do MPLA e do fogo posto a um autocarro do Ministério da Saúde.

“Nós estamos aqui, como nos vê e não temos nada a ver com a queima deste comité nem do autocarro”, disse à VOA Domingos Victor, um dos grevistas que, no entanto, admite que “os cidadãos estão furiosos por andarem a pé e decidiram queimar o autocarro e o comité do MPLA”.

O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Bento Bento, apontou o dedo ao principal partido da oposição e disse ser preciso um esclarecimento “da UNITA, porque estiveram aqui pessoas com indumentárias deles e da associação dos taxistas que insistiam nesta greve”.

Entretanto, o porta-voz da PN em Luanda confirmou a prisão de 17 pessoas acusadas de envolvimento no que chamou de arruação e vandalismo.

“O mandante que estava a agitar já está detido e mais 16 pessoas”. Disse.

Por seu lado, Filipe Cumandala, director provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana de Luanda, lamenta o facto de "infelizmente" terem danificado o autocarro do Ministério da Saúde.

Os cidadãos, no entanto, sentiram na pele os efeitos da greve dos taxistas.

“São 10 horas, desde as 6 horas estou na luta por um táxi e não consigo” contou Afonso David, funcionário público que decidiu regressar à casa “porque não posso estar debaixo destes tiros tipo no tempo de guerra”.

Na base da greve, os taxistas queixam-se do excesso de zelo dos agentes policiais de que são alvo e do mau estado das estradas e exigem a profissionalização da actividade e formalização do anúncio do regresso à lotação a 100% dos transportes coletivos, feito na sexta-feira passada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado.