Antigo Presidente das Filipinas Rodrigo Duterte detido por ordem do TPI

O antigo Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi detido pela polícia no Aeroporto Internacional de Manila, nesta terça-feira, 11, por ordem do Tribunal Penal Internacional, no âmbito de um processo de crime contra a humanidade instaurado contra o ex-líder.



Duterte foi preso ao regressar de Hong Kong.

O gabinete do Presidente Ferdinand Marcos informou, em comunicado, que a ordem do TPI decorre da investigação em curso dos assassinatos em massa que ocorreram durante a repressão protagonizada por Duterte contra as drogas, disse o gabinete do presidente Ferdinand Marcos num comunicado.

Rodrigo Duterte embarcou num voo com destino a Haia, informou o seu advogado, Martin Delgra.

Delgra disse, numa conversa de grupo aberta a jornalistas na aplicação de mensagens Viber, que Duterte embarcou no aeroporto internacional de Manila com mais três pessoas por volta das 21 horas (1300 GMT).

O advogado Israelito Torreon em nome de Duterte e do senador Ronald Dela Rosa, ex-chefe da polícia filipina, pediu a suspensão da prisão do ex-chefe de Estado ao Supremo Tribunal que, em nota, disse que devido à importância do caso vai analisar a petição no sentido de suspender a detenção do ex-chefe de Estado.

O Governo disse que o antigo Presidente, de 79 anos, está bem de saúde e sob custódia das autoridades.

Durante o seu combate às drogas, cerca de seis mil pessoas foram mortas em operações policiais e em execuções extrajudiciais, de acordo com dados da polícia de Manila.

C/AP e AFP