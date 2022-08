Angola: Reforço de segurança antes do presidente da CNE anunciar os resultados finais das eleições

O presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) vai anunciar a qualquer momentos os resultados definitivos das eleições do passado dia 24, que devem confirmar a vitória do MPLA, partido no poder desde 1975.

Nota de destaque é o reforço da segurança em torno da sede da CNE, depois de ontem o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, ter avisado que as forças de segurança não vão tolerarar desacatados à ordem.

Manuel Pereira da Silva fará o anúncio mais esperado dos últimos dias, ante a expectativa da alteração ou não dos números avançados na sexta-feira, 26.

Entretanto, porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, indicou que na madrugada de hoje foi aprovada a acta do apuramento nacional.

Dos 11.153 votos reclamados, 7.925 foram considerados válidos. Destes, foram atribuídos 4.360 ao MPLA) e 2.935 à UNITA com os restantes a serem distribuídos pelos demais partidos.



A Aliança Patriótica Nacional (APN) obteve mais 67 votos, a Frente Nacional de Libertação de Angola, mais 168, Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), conseguiu 73, o Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO), 54, o Partido Humanista de Angola, mais 117 e o Partido de Renovação Social, mais 148.

Foram identificados também 3.228 votos nulos.



Com os dados revelados na sexta-feira, o MPLA obtém 51, 07 por cento dos votos, que lhe dão 124 deptuados no Parlamento, a UNITA, com 44,05 por cento conseguiu 90 parlamentares, enquanto FNLA, PRS e Partido Humanista de Angola, que concorre pela primeira vez, têm dois deputados cada.



Os partidos terão agora 72 horas para fazer chegar reclamações junto do Tribunal Constitucional que tem também 72 horas para responder.



A UNITA contestou na sexta-feira, 26, uma possível vitória do MPLA, indicando que poderá impugnar os resultados, bem como a CASA-CE que, de terceira força, com 16 parlamentares, não conseguiu nenhum, o que é contestado pela coligação.